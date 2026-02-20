ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा; इंटर का एग्जाम देकर लौट रहे छात्र की मौत, दो अन्य घायल

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला के कायमगंज क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे, तीन छात्र सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एक छात्र को मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.