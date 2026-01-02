ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, पांच दोस्तों में से एक की मौत, CCTV में कैद हादसा

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में बेकाबू बोलेनो कार डिवाइडर से जा टकराई. हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए. टक्कर लगते ही कार तीन बार पलटी, शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर कार से नीचे जा गिरा. सड़क पर सिर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई. वहीं कार में सवार चार लोग घायल हैं. चार में से तीन की हालत गंभीर है, जबकि एक को मामूली चोट आई है.

फरीदाबाद में सड़क हादसा: फरीदाबाद के बाटा मेट्रो स्टेशन के पास ये सड़क हादसा हुआ है. इस पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. जिसमें कार रफ्तार से डिवाइडर से टकराती नजर आ रही है. टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए. मिली जानकारी के मुताबिक जवाहर कॉलोनी के रहने वाले सारांश, लक्ष्य, राघव, तुषार और यथार्थ ने नए साल पर वृंदावन जाने की योजना बनाई थी. पांचों दोस्त वीरवार सुबह करीब 3 बजे घर से निकल गए.

फरीदाबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई (Etv Bharat)

टायर फटने की वजह से हुआ हादसा: पांचों दोस्तों ने पहले आईआईटी-1 स्थित संतों के गुरुद्वारे में मत्था टेका. इसके बाद वो बोलेनो कार से वृंदावन के लिए निकल गए. कार को सारांश चला रहा था. लक्ष्य ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था. राघव, तुषार और यथार्थ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, जैसे ही गाड़ी बाटा मेट्रो स्टेशन के सामने आई, कार का टायर फट गया. जिसके बाद गाड़ी तेज स्पीड़ में ग्रिल में जा टकराई और डिवाइडर पर जाकर पलट गई.