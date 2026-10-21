एटा में सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो की मौत, एक की हालत गंभीर
धुमरी चौकी प्रभारी धर्मेश कुमार ने बताया कि मौके पर दो लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक युवक घायल अवस्था में मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:00 PM IST
एटा : जिले के थाना जैथरा क्षेत्र में धुमरी चौकी के जैथरा-सिढ़पुरा मार्ग पर बुधवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ज्ञान प्रताप निवासी धर्मपुरा और मनोज निवासी धुमरी के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान धर्मवीर निवासी सरवाल, जनपद कासगंज के रूप में बताई गई है. धर्मवीर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
रिश्तेदार राजकुमार ने बताया कि मनोज के घर पर राजमिस्त्री काम कर रहे थे. बुधवार को घर से देर से निकले थे. मनोज की जनपद कासगंज के सरवाल में पैथोलॉजी लैब है. वह आमतौर पर सुबह करीब नौ बजे लैब पहुंच जाते थे, लेकिन बुधवार को घरेलू काम के चलते वह लगभग तीन बजे घर से निकले. इसी दौरान जैथरा-सिढ़पुरा मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से उनकी आमने सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में उनकी जान चली गई.
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.
धुमरी चौकी प्रभारी धर्मेश कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर दो लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि धर्मवीर नाम का युवक घायल अवस्था में मिला. घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में पंचनामा सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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