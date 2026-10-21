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एटा में सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो की मौत, एक की हालत गंभीर

अस्पताल में मौजूद परिजन ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले के थाना जैथरा क्षेत्र में धुमरी चौकी के जैथरा-सिढ़पुरा मार्ग पर बुधवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ज्ञान प्रताप निवासी धर्मपुरा और मनोज निवासी धुमरी के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान धर्मवीर निवासी सरवाल, जनपद कासगंज के रूप में बताई गई है. धर्मवीर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.