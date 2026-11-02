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एटा सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर; एक महीने पहले हुई शादी

एटा सड़क हादसे में पति की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: रिजोर थाना क्षेत्र में निधौली खुर्द गांव के पास सोमवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहित युवक की मौत हो गई. हादसे में युवक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है. दोनों बाइक से नोएडा जा रहे थे.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उसकी पत्नी का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है.