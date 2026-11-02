एटा सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर; एक महीने पहले हुई शादी
मृतक के भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई नोएडा में अपोलो फार्मेसी से संबंधित डिलीवरी का काम करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:10 PM IST
एटा: रिजोर थाना क्षेत्र में निधौली खुर्द गांव के पास सोमवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहित युवक की मौत हो गई. हादसे में युवक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है. दोनों बाइक से नोएडा जा रहे थे.
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उसकी पत्नी का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, रिजोर थाना क्षेत्र के गांव खेमई निवासी सूरज (21) पुत्र पूरन सिंह अपनी पत्नी काजल के साथ बाइक से नोएडा जा रहा था. सोमवार तड़के करीब 3 बजे दोनों घर से निकले थे. निधौली खुर्द गांव के समीप पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सूरज को मृत घोषित कर दिया गया.
मृतक के भाई राहुल ने बताया कि सूरज उसका छोटा भाई था और नोएडा में अपोलो फार्मेसी से संबंधित डिलीवरी का काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ नोएडा जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. सूरज और काजल की शादी एक महीने पहले ही हुई थी.
रिजोर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
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