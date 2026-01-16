ETV Bharat / state

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा, रफ्तार के कहर ने ली दो की जान

दुर्ग भिलाई : छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दो जिंदगियां सड़क हादसे में खत्म हो गई. यह हादसा शुक्रवार को भिलाई तीन थाना क्षेत्र में हुआ. मरने वाले दोनों युवक रिश्ते में फूफा और भतीजे थे. बताया जा रहा है कि बाइक का बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ.

इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान बाइक चला रहे शख्स का संतुलन खो गया. जिससे दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े इसी दौरान पीछे से आ रहे हाईवा की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बाइक से बोरसी से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. मृतक भतीजे की पहचान देवराज यादव के रूप में हुई है. वह 27 साल का था.

भिलाई पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे की सूचना मिलने के बाद भिलाई तीन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भिजवाया गया. यहीं पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे से दुर्ग के भिलाई तीन थाना क्षेत्र में मातम पसर गया है.

रायपुर में तीन लोगों की मौत

इससे पहले शुक्रवार की सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां के आरंग थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन लोगों को हाईवा ने कुचल दिया. जिससे तीनों युवक की मौके पर मौत हो गई. इस तरह छत्तीसगढ़ में एक दिन में कुल पांच लोगों की जान सड़क हादसे में गई है.