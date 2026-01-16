ETV Bharat / state

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा, रफ्तार के कहर ने ली दो की जान

छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बाइक का बैलेंस बिगड़ने से दो लोगों की मौत हो गई

Road Accident In Durg Bhilai
दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग भिलाई: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दो जिंदगियां सड़क हादसे में खत्म हो गई. यह हादसा शुक्रवार को भिलाई तीन थाना क्षेत्र में हुआ. मरने वाले दोनों युवक रिश्ते में फूफा और भतीजे थे. बताया जा रहा है कि बाइक का बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ.

स्पीड में थी बाइक, बिगड़ गया बैलेंस, हाईवा ने कुचला

इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान बाइक चला रहे शख्स का संतुलन खो गया. जिससे दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े इसी दौरान पीछे से आ रहे हाईवा की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बाइक से बोरसी से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. मृतक भतीजे की पहचान देवराज यादव के रूप में हुई है. वह 27 साल का था.

भिलाई पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे की सूचना मिलने के बाद भिलाई तीन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भिजवाया गया. यहीं पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे से दुर्ग के भिलाई तीन थाना क्षेत्र में मातम पसर गया है.

रायपुर में तीन लोगों की मौत

इससे पहले शुक्रवार की सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां के आरंग थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन लोगों को हाईवा ने कुचल दिया. जिससे तीनों युवक की मौके पर मौत हो गई. इस तरह छत्तीसगढ़ में एक दिन में कुल पांच लोगों की जान सड़क हादसे में गई है.

छत्तीसगढ़ में भयानक सड़क हादसा, तीन लोगों को हाईवा ने कुचला, मौके पर मौत

'पटेल साहब आए और लीपापोती करके चले गए', भ्रष्टाचार की सड़क पर ग्रामीणों का छलका दर्द

TAGGED:

BHILAI POLICE STATION AREA
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा
दुर्ग भिलाई में ट्रैफिक व्यवस्था
भिलाई पुलिस
ROAD ACCIDENT IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.