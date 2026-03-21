ETV Bharat / state

दुर्ग में भयानक सड़क हादसा, एक महिला की मौत, दो घायल

दुर्ग में शनिवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. जिले के भिलाई इलाके में एक महिला की मौत हो गई.

Road Accident In Durg
दुर्ग में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 11:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सड़क हादसों पर ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार 21 मार्च को यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. इस सड़क दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए. यह हादसा भिलाई थाना 3 क्षेत्र में हुआ है. मृतिका की पहचान भारती, निवासी खुर्सीपार भिलाई के रूप में हुई है.महिला अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर रायपुर से भिलाई लौट रही थी. इस दौरान सड़क हादसा हुआ.

भिलाई सीएसपी ने दी जानकारी

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवरी ने बताया कि भारती अपने पति करण और लगभग 4 वर्षीय बच्चे के साथ रायपुर से परीक्षा देकर वापस भिलाई लौट रही थी. इसी दौरान भिलाई-3 थाना के ठीक सामने नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.

दुर्ग सीएसपी का बयान (ETV BHARAT)

हादसे के बाद मची अफरा तफरी

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं मृतिका के शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही साफ नजर आ रही है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. दुर्ग भिलाई में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा को लेकर कार्य किए जा रहे हैं. उसके बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है.

24 घंटे में रायपुर में मिली 2 डेडबॉडी, गुम इंसान की दर्ज थी शिकायत, उरला और अभनपुर में लाश मिलने से हड़कंप

धमतरी में भूमाफिया के हौसले बुलंद, नहर किनारे बनाई रोड, खेत में अवैध प्लाटिंग का आरोप

TAGGED:

TRUCK HITS BIKE IN BHILAI
BHILAI NATIONAL HIGHWAY
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई
दुर्ग भिलाई में सड़क सुरक्षा
ROAD ACCIDENT IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.