स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा, ट्रक और टैंकर में टक्कर, लगा भीषण जाम

मिली जानकारी के अनुसार, एक ट्रक टैंकर काला तेल लेकर चेन्नई की ओर जा रहा था. खुर्सीपार गेट के समीप पहुंचने पर पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरा ज्वलनशील काला तेल सड़क पर फैलने लगा. देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा फिसलन भरा और खतरनाक हो गया.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में मंगलवार की रात को सड़क हादसा हो गया. यहां के खुर्सीपार गेट के पास ट्रक और टैंकर में टक्कर हो गई. गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. एक टैंकर में भरा काला तेल सड़क पर गिर गया. जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोका गया नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था.

दुर्ग में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

सड़क पर हुआ तेल का रिसाव

तेल के रिसाव को देखते हुए स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत दुर्ग फायर ब्रिगेड को सूचित किया. आग लगने की आशंका के मद्देनजर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तीन दमकल वाहनों को मौके पर रवाना किया. फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार स्टैंडबाय मोड पर तैनात रहीं और रिसाव वाले क्षेत्र की कड़ी निगरानी की गई.

टैंकर में टायर बनाने वाला विशेष ऑयल लोड था. पीछे से हुई टक्कर के कारण रिसाव शुरू हुआ था. अगर एक छोटी सी चिंगारी भी तेल के संपर्क में आ जाती, तो यह एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती थी. फायर कर्मियों ने केमिकल और पानी की बौछारों के माध्यम से स्थिति को संभाला और तेल को फैलने से रोका.फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है- नागेंद्र सिंह, कमांडेंट, एसडीआरएफ

मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तैनात

सड़क हादसे के बाद दुर्ग जिला प्रशासन की टीम तुरंत एक्शन में आई. मौके पर दुर्ग फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और ट्रक पर पानी की बौछार की गई. जिससे ट्रक और टैंकर में आग लगने की घटना नहीं हुई. प्रशासन ने यातायात को सुरक्षित करने और सड़क से तेल साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.