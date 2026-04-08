ETV Bharat / state

दुमका में सड़क दुर्घटना: मिनी ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

दुमका: जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में साहिबगंज-गोविंदपुर हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मिनी ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

दुर्घटना दुमका-पाकुड़ सीमा पर स्थित गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के समीप हुई. तीनों युवक गोपीकांदर हाट से जरूरी सामान खरीदकर बाइक पर घर लौट रहे थे. उस समय हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए होने के कारण अंधेरा छा गया था. दुमका से पाकुड़ की ओर जा रहा मिनी ट्रक तेज रफ्तार में था और उसने बाइक में सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही दो युवकों की मौत हो गई. तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ.

मृतकों की पहचान कुंडापहाड़ी गांव के पतरास मुर्मू और मधुबन गांव के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई है. घायल युवक को तुरंत गोपीकांदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया. बेहतर इलाज के लिए उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों की डेड बॉडी को थाने लाया. मिनी ट्रक को जब्त कर लिया गया है. मृतकों का पोस्टमार्टम कल गुरुवार को कराया जाएगा. गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने बताया कि तीनों युवक हाट से सामान लेकर निकले थे और बाइक अनियंत्रित ढंग से चल रही थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.