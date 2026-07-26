Kuchaman Road Accident : कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, दो घायल
हादसे में संतोष देवी पत्नी गोपाल पुरी निवासी सबलपुर की मौत हो गई, जबकि हरीराम पुरी और 3 वर्षीय चिकू घायल हो गए.
Published : July 26, 2026 at 4:51 PM IST
डीडवाना कुचामन : जिले के मकराना थाना क्षेत्र के सबलपुर–बाजड़ोलिया की ढाणी मार्ग पर सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. रविवार दोपहर को पीछे से आए एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में संतोष देवी पत्नी गोपाल पुरी निवासी सबलपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरीराम पुरी और 3 वर्षीय चिकू घायल हो गए.
थाना प्रभारी पंकज ने बताया कि हरीराम पुरी अपनी सास संतोष देवी को खेत से उनके घर सबलपुर लेकर आ रहे थे. थाना क्षेत्र के सबलपुर–बाजड़ोलिया की ढाणी मार्ग पर पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गए. वहां से गुजर रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंचे एंबुलेंस के चालक मुन्नाराम व ईएमटी लोकेश ने घायलों को राजकीय चिकित्सालय बोरावड़ पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया.
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पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय उप जिला चिकित्सालय, मकराना की मोर्चरी में रखवाया, जबकि घायलों का उपचार जारी है. घटना की सूचना पर मकराना थाना के एसआई महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी. मकराना थाना के एसआई महावीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, जिससे कार चालक का पता लग सके.