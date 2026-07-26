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Kuchaman Road Accident : कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, दो घायल

डीडवाना कुचामन : जिले के मकराना थाना क्षेत्र के सबलपुर–बाजड़ोलिया की ढाणी मार्ग पर सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. रविवार दोपहर को पीछे से आए एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में संतोष देवी पत्नी गोपाल पुरी निवासी सबलपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरीराम पुरी और 3 वर्षीय चिकू घायल हो गए.

थाना प्रभारी पंकज ने बताया कि हरीराम पुरी अपनी सास संतोष देवी को खेत से उनके घर सबलपुर लेकर आ रहे थे. थाना क्षेत्र के सबलपुर–बाजड़ोलिया की ढाणी मार्ग पर पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गए. वहां से गुजर रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंचे एंबुलेंस के चालक मुन्नाराम व ईएमटी लोकेश ने घायलों को राजकीय चिकित्सालय बोरावड़ पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया.