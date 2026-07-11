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डीडवाना में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, फिर लगी भीषण आग, एक जिंदा जला

आग की चपेट में आने से ट्रक में सवार बीदासर निवासी मुकेश की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई.

डीडवाना में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक
डीडवाना में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक (डीडवाना पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 10:08 AM IST

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डीडवाना-कुचामन : जिले के डीडवाना से निकलने वाले किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक ट्रक पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई. हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

डीडवाना एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार डीडवाना के रहमान गेट के आगे मिड-वे होटल के पास शुक्रवार देर रात ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रक पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से ट्रक में सवार बीदासर निवासी मुकेश की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा. घटना की सूचना फैलने से भीड़ जमा हो गई थी.

पढे़ं. हाईवे पर हादसा: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, लाखों के रेफ्रिजरेटर जलकर राख

हादसे की सूचना मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक में फंसे मृतक और घायल को बाहर निकालकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में घायल विनोद कुमार का उपचार जारी है, जबकि मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक
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