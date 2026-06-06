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धौलपुर में ट्रेलर ने कार, बाइक और बुजुर्ग को मारी टक्कर, एक की मौत, 6 घायल

थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया कि मृतक प्रेम प्रधान कुशवाह के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर और कार को कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

धौलपुर : सैपऊ थाना क्षेत्र में एनएच-123 पर उमरारा गांव के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी कार, बाइक और चारपाई पर सो रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु : जानकारी के अनुसार कार सवार लोग खाटू श्याम के दर्शन कर ग्वालियर लौट रहे थे. उमरारा गांव के पास उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर दी थी. वहीं एक बाइक सवार युवक भी रुका हुआ था और सड़क किनारे चारपाई पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग सो रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धौलपुर की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रेलर सामने चल रही पिकअप को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी कार, बाइक और चारपाई को अपने चपेट में ले लिया.

बाइक सवार की मौके पर मौत : हादसे में 24 वर्षीय प्रेम प्रधान कुशवाह पुत्र राजेंद्र कुशवाह निवासी विक्रमपुर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कार सवार अमित कुमार (26) पुत्र पटेल, प्रदीप कुमार (36) पुत्र शिवचरण, हरेंद्र कुमार (35) पुत्र सुरेंद्र, प्रिया गुप्ता (35) पत्नी हरेंद्र कुमार निवासी ग्वालियर और 4 वर्षीय मासूम मिस्टी पुत्री प्रदीप कुमार घायल हो गए. इसके अलावा चारपाई पर सो रहे 80 वर्षीय बछू सिंह पुत्र हंसा भी घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने चार घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.