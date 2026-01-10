कोहरा बना जानलेवा! ट्रक और कार की भिड़ंत, एक की मौत

कोहरा बना जानलेवा! ट्रक और कार की भिड़ंत, एक की मौत
ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका है.
Published : January 10, 2026 at 10:56 AM IST
धौलपुर/बहरोड़ : पिछले एक सप्ताह से पड़ रहा कोहरा अब घातक और जानलेवा बनता जा रहा है. शुक्रवार रात्रि को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे की वजह से ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे घायल को जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है. मनियां थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका है. आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं.
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना शहर निवासी 25 वर्षीय राहुल गोयल एवं 23 वर्षीय सुमित गर्ग कार में सवार होकर आगरा की तरफ जा रहे थे. आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनिया कस्बे में घने कोहरे में एक ट्रक से कार की टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में राहुल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई, वही सुमित गंभीर रूप से जख्मी हो गया. हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन घायल की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है. घटना की खबर मिलने के बाद मृतक के परिजन धौलपुर पहुंच गए हैं. डेड बॉडी को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है.
बहरोड में बस और पिकअप गाड़ी में टक्कर : दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर पावटा के पास दिल्ली जा रही राजस्थान रोडवेज की बस और पिकअप गाड़ी में टक्कर हो जाने के बाद हड़कंप मच गया. प्रागपुरा थाना अधिकारी भजना राम ने बताया कि मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है. जांच में सामने आया कि टायर फटने से पिकअप गाड़ी हाईवे पर खड़ी थी और कोहरे में दिखाई नहीं देने से रोडवेज की बस उसमें जा टकराई, जिससे यह हादसा हो गया. बस पिकअप से टकराकर डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई. दुर्घटना में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए. रोडवेज के ड्राइवर किरण सहित तीन अन्य को जयपुर के लिए रेफर किया है.