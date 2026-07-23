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हाईकोर्ट में जवाब पेश करने जा रहे हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा

अस्पताल में मौजूद पुलिस और अन्य लोग ( ETV Bharat Dholpur )