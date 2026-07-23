हाईकोर्ट में जवाब पेश करने जा रहे हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा
हेड कांस्टेबल की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.
Published : July 23, 2026 at 3:13 PM IST
धौलपुर : राजाखेड़ा थाना में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाह की गुरुवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह ड्यूटी के दौरान हाईकोर्ट में एक प्रकरण का जवाब प्रस्तुत करने के लिए बाइक से धौलपुर जा रहे थे. इसी दौरान दिहौली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल ने जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और मेहनती पुलिसकर्मी थे. उन्होंने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया. उनका निधन पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है. पुलिस अधीक्षक ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
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हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाह पुत्र सीताराम कुशवाह, निवासी बसई नवाब, थाना कौलारी, वर्तमान में राजाखेड़ा पुलिस थाना में पदस्थापित थे. गुरुवार सुबह वह सरकारी कार्य से बाइक पर सवार होकर धौलपुर के लिए रवाना हुए थे. दिहौली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के समीप सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया. हेड कांस्टेबल की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान पहुंच गए. वहीं, सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया.