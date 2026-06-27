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धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत, एक घायल

धमतरी में एक शख्स की जान सड़क हादसे में चली गई है. ट्रैक्टर हादसे से क्षेत्र में मातम है.

ROAD ACCIDENT IN DHAMTARI
धमतरी सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 7:51 PM IST

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धमतरी: जिले के सिहावा क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां सड़क के किनारे ट्रैक्टर पलट गया. इस हादसे में एक युवक की मौतो हो गई. युवक की उम्र 18 साल थी. जबकि उसके साथ सवार 13 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की है.

ट्रैक्टर हादसे में एक की मौत, एक घायल

मिली जानकारी के अनुसार पंडरीपानी निवासी सुमन मरकाम अपने बड़े पिताजी का ट्रैक्टर-ट्रॉली भीतररास छोड़ने जा रहा था. शनिवार दोपहर गढ़ीहापारा के पास अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. ट्रैक्टर पलटते ही चालक सुमन मरकाम वाहन के नीचे दब गया. आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. हादसे में ट्रैक्टर पर सवार डोमेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

सिहावा पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर खेत में पलट जाने से चालक सुमन मरकाम ट्रैक्टर के नीचे दब गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं साथ में सवार किशोर डोमेश्वर यादव घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नगरी भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में हादसा वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से होना सामने आया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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