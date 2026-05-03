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धमतरी में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत, LIVE वीडियो सामने आने से उठे कई सवाल

शहर के रत्नाबांधा चौक में ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, मुड़ने के दौरान बाइक सवार ट्रक की चपेट में आया.

ROAD ACCIDENT DHAMTARI
धमतरी में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक रत्नाबांधा चौक में शनिवार सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. बाइक सवार युवक एक ट्रक की चपेट में आ गया. वहीं घटना का LIVE वीडियो भी सामने आया है. मृतक की पहचान गुरुर क्षेत्र निवासी छन्नू बंजारे के रूप में हुई है, जो अपने निजी कार्य से हटकेशर आया हुआ था.

चौक के पास मुड़ने के दौरान ट्रक से टक्कर

जानकारी के मुताबिक, छन्नू बंजारे मकेश्वर वार्ड से अपनी बाइक से वापस घर लौट रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार, जैसे ही छन्नू बंजारे रत्नाबांधा चौक के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सीधे ट्रक के नीचे जा घुसा. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

धमतरी एक्सीडेंट, LIVE वीडियो सामने आने से उठे कई सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

LIVE वीडियो और CCTV फुटेज से बड़ा खुलासा

इस हादसे का LIVE वीडियो और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज अब सामने आ चुकी है, जिसने घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार अचानक ट्रक के सामने आ जाता है. ऐसे में ट्रक चालक को संभलने का मौका नहीं मिलता और यह हादसा हो जाता है. हालांकि, पुलिस इस मामले को केवल एक एंगल से नहीं देख रही है. यह भी जांच की जा रही है कि ट्रक की रफ्तार क्या थी, चालक की लापरवाही तो नहीं थी, या फिर चौक की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रही.

हादसे के बाद मचा हड़कंप, लगा जाम

जैसे ही हादसे की खबर फैली, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों में आक्रोश और दुख दोनों देखने को मिला. कुछ समय के लिए रत्नाबांधा चौक पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, भीड़ को हटाया और यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया.

ट्रक जब्त, ड्राइवर से पूछताछ

पुलिस ने तत्काल ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच की जा रही है. क्या ट्रक की रफ्तार तय सीमा से अधिक थी? या क्या बाइक सवार की लापरवाही भी कारण बनी? सभी एंगल से जांच जारी है.

सड़क पर एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है. ईटीवी भारत की अपील है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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