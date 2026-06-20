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5 किमी तक धधकते टायर के साथ दौड़ती रही बस, 40 लोगों की सांसें अटकीं रहीं

बस के टायर में आग लगने की ड्राइवर-कडेंक्टर को भनक तक नहीं लगी.

Major road accident averted in Dhamtari
धमतरी में बड़ी सड़क दुर्घटना टली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: नगरी केरेगांव मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ओडिशा से रायपुर जा रही दिनेश ट्रेवल्स की यात्री बस के पिछले टायर में अचानक आग लग गई, लेकिन एक सेलून संचालक की सतर्क नजर और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने करीब 40 यात्रियों की जान बचा ली. बस लगभग 5 किलोमीटर तक जलते टायर के साथ दौड़ती रही और चालक-परिचालक को इसकी भनक तक नहीं लगी.

बस केरेगांव से गुजर रही थी. इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक सेलून में बैठे राहुल सेन और उनके पिता श्रीभान सेन की नजर बस के पिछले पहिए से उठ रही लपटों पर पड़ी. उन्होंने आवाज लगाकर बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार बस आगे निकल गई. इसी बीच पास के होटल में मौजूद केरेगांव पुलिस पेट्रोलिंग टीम को घटना की जानकारी दी गई.

राहुल सेन पुलिस जवानों के साथ तत्काल वाहन में सवार होकर बस के पीछे निकले. करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम खाड़ादाह के पास बस को ओवरटेक कर रुकवाया गया. तब जाकर चालक को टायर में लगी आग की जानकारी मिली. बस रुकते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें 2 से 8 वर्ष आयु के पांच बच्चे भी शामिल थे. अचानक हुई घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

Accident averted in Dhamtari
धमतरी में हादसा टला (ETV BHARAT)

पुलिस जवानों, राहुल सेन और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. पास की बाड़ी में लगे बोरवेल से पानी लाकर आग पर काबू पाया गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई. इसके बाद यात्रियों को उसी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया.

चालक-परिचालक रहे अनजान

हैरानी की बात यह रही कि बस के टायर में आग लगने के बावजूद चालक और परिचालक को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि समय रहते बस नहीं रोकी जाती तो आग पूरे वाहन में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

घटना के दौरान बस में मौजूद अग्निशमन यंत्र भी पर्याप्त नहीं पाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस में केवल छोटा फायर एक्सटिंग्विशर था, जिससे आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका. बाद में पानी डालकर आग बुझाई गई. लोगों ने परिवहन विभाग से बसों में सुरक्षा उपकरणों और मानकों की नियमित जांच कराने की मांग की है.

राहुल और श्रीभान की सूझबूझ बनी मिसाल

इस पूरी घटना में सेलून संचालक राहुल सेन और उनके पिता श्रीभान सेन की सतर्कता सबसे अहम साबित हुई. उनकी सजगता और पुलिस की तत्परता से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों ने दोनों की सराहना की है.

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