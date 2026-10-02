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धमतरी में सड़क हादसा, पुल से महानदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, दो लोग घायल

धमतरी में एक भीषण सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Dhamtari Road Accident
धमतरी सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. महानदी पर बने अछोटा पुलि से एक ट्रैक्टर ट्रॉली 50 फीट नीचे नदी में जा गिरी. इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए. ट्रैक्टर ड्राइवर और हेल्पर की जान बाल बाल बच गई. बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रैक्टर चालक और हेल्पर ने छलांग लगा दी. जिससे उनकी जान बच गई.

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा

ट्रैक्टर ट्रॉली धमतरी की ओर से अछोटा की तरफ जा रही थी. ट्रैक्टर में कोई सामान नहीं था. अछोटा पुल के बीच में पहुंचने के दौरान अचानक सामने बाइक आ गई. बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई. उसके बाद पुल की रेलिंग की तरह ट्रैक्टर सीधे महानदी में जा गिरी. ट्रैक्टर-ट्रॉली करीब 50 फीट नीचे गिरने के बाद महानदी के किनारे रेत में जा धंसी.

ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे

हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर कई हिस्सों में टूट गया, जबकि ट्रॉली के पिछले हिस्से के दोनों पहिए भी अलग हो गए. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. वहीं घायल ड्राइवर और हेल्पर को वरदान एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है.

Road accident in Dhamtari
धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान

ट्रैक्टर चला रहे अनोद कुमार ध्रुव ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली खाली थी और वाहन को बनवाने के लिए दिया गया था. मरम्मत के बाद वे उसे वापस अछोटा की ओर लेकर जा रहे थे. इसी दौरान पुल के बीच में अचानक बाइक सामने आ गई. बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे महानदी में जा गिरा. अनोद कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर के नीचे गिरने से पहले ही उन्होंने और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई. दोनों बाल-बाल बच गए, हालांकि उन्हें चोटें आई हैं

Dhamtari Achhota Bridge
धमतरी अछोटा पुल पर हादसा (ETV BHARAT)

एंबुलेंस के संचालक शिवा प्रधान ने बताया कि पुल से ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे थे. वहां ड्राइवर और हेल्पर घायल हालत में मिले. दोनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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