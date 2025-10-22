ETV Bharat / state

मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन युवकों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. यह हादसा देर रात दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में लिबासपुर फ्लाईओवर GT रोड पर हुआ. ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और मुरथल से दिल्ली की तरफ आ रहे थे. लिबासपुर फ्लाईओवर के पास सड़क पर रखे गए सीमेंटेड बैरिकेडिंग से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल में तुरंत आग लग गई और आग की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहित, सुमित और अनुराग के तौर पर हुई है.

डिवाइडर से टकरा गई मोटरसाइकिल

​घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि GT रोड पर NHAI द्वारा सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए सीमेंटेड बैरिकेडिंग पत्थर रखे गए थे. सड़क भी कई जगह से टूटी हुई है. जहां हादसा हुआ वहां न तो कोई रिफ्लेक्टर या लाइटिंग की उचित व्यवस्था थी और न ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी,जिसकी वजह से अंधेरे में मोटरसाइकिल सवार इनकी चपेट में आ गए.

दुर्घटना तेज गति और हेलमेट न पहनने के कारण हुई