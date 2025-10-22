ETV Bharat / state

मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

मुरथल से लौट रहे तीन दोस्तों की जीटी रोड पर एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. उनकी तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई

तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत
तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 22, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन युवकों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. यह हादसा देर रात दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में लिबासपुर फ्लाईओवर GT रोड पर हुआ. ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और मुरथल से दिल्ली की तरफ आ रहे थे. लिबासपुर फ्लाईओवर के पास सड़क पर रखे गए सीमेंटेड बैरिकेडिंग से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल में तुरंत आग लग गई और आग की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहित, सुमित और अनुराग के तौर पर हुई है.

डिवाइडर से टकरा गई मोटरसाइकिल

​घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि GT रोड पर NHAI द्वारा सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए सीमेंटेड बैरिकेडिंग पत्थर रखे गए थे. सड़क भी कई जगह से टूटी हुई है. जहां हादसा हुआ वहां न तो कोई रिफ्लेक्टर या लाइटिंग की उचित व्यवस्था थी और न ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी,जिसकी वजह से अंधेरे में मोटरसाइकिल सवार इनकी चपेट में आ गए.

दुर्घटना तेज गति और हेलमेट न पहनने के कारण हुई

पुलिस के अनुसार, मंगलवार तड़के करीब 1:33 बजे हादसे की सूचना मिलने पर स्वरूप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल और तीन युवक पड़े मिले. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों बिना हेलमेट के मुरथल गए थे और लौटते समय उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. घटना के समय सड़क पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, जिससे पुलिस को हादसे के कारणों की सही जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हुई. पुलिस टीम ने घायलों को तुरंत बुराड़ी के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सभी नांगलोई इलाके के निवासी थे और दोस्त बताए जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना तेज गति और हेलमेट न पहनने के कारण हुई. मोटरसाइकिल का अगले हिस्से का पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना टक्कर की गंभीरता को दर्शाता है. प्रारंभिक जांच के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने तीनों मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है.

