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बहन को पीहर छोड़ने जाते समय कार ने मारी टक्कर, 100 मीटर दूर तक घसीटा, 3 की मौत

अलवर : भरतपुर-अलवर मार्ग स्थित गोपालगढ़ के पास चौक पर खड़े तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया. स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायल को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन गंभीर घायल युवक की उपचार के दौरान अलवर में मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार देर रात डीग जिले के गोपालगढ़ के चौक के पास हुई. घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीकरी अस्पताल भिजवाया. वहीं, सड़क हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया.

डीग पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है. पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मृतक के परिजन इरफान ने बताया कि हरियाणा के नूंह जिले के रेहना गांव निवासी 28 वर्षीय नजाकत अली अपनी 38 वर्षीय बहन मुस्की और 10 साल के भांजे मोनिस को गोपालगढ़ के जोटरी गांव छोड़ने जा रहा था. तीनों गोपालगढ़ के पास एक चौराहे पर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार से आई कार ने उन्हें टक्कर मार दी.