बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तीन किशोर की मौत
Darbhanga Road Accident: मस्जिद के लिए निकले चार किशोर बाइक लेकर हाईवे पर चले गए. इसी दौरान ट्रक से टक्कर हो गयी. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 11, 2026 at 12:41 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में भीषण सड़क हादसे में तीन किशोर की दर्दनाक मौत हो गयी. चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसका इलाज किया जा रहा है. घटना जिले के मब्बी थाना क्षेत्र के बाजार समिति-27 के पास हुई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
मस्जिद के लिए निकले थे चारो किशोर
मृतक के चाचा मो. अकील ने बताया कि, मृतक और घायल चारों युवक दरभंगा शहर के बाकरगंज स्थित मोमिन टोला, वार्ड संख्या 39 के रहने वाले थे. मोहल्ले की एक मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. बताया जाता है कि चारों दोस्त रात करीब तीन बजे अपने-अपने घरों से निकले थे. परिजनों को उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने की बात बताई थी.
बाइक लेकर हाईवे पर निकल पड़े
हालांकि, इसके बाद चारों युवक गाड़ी लेकर हाईवे की ओर निकल गए. बताया जा रहा है कि इसी दौरान मब्बी थाना क्षेत्र के बाजार समिति-27 के पास सुबह करीब चार बजे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा इतना भीषण था कि तीन किशोरों ने दम तोड़ दिया, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
तीन किशोर की मौत
इस हादसे में 15 वर्षीय फारिश, 15 वर्षीय मोहम्मद इस्तेखार और 16 वर्षीय अल्ताफ नियाज की मौत हो गई है. वहीं, 16 वर्षीय मोहम्मद तल्फ गंभीर रूप से घायल है. उसे दिल्ली मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक, घायल किशोर कोमा में है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
किसी को जानकारी नहीं थी
मृतक के चाचा मो. अकील ने बताया कि, चारो मोमिन टोला के रहने वाले हैं. घर में किसी को जानकारी नहीं थी कि बच्चा कहां गया है. अब कैसे कहां घटना हुई, किसी को जानकारी नहीं है. घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
"सुबह करीब 5:30 बजे सूचना मिली. पुलिस की ओर से डीएमसीएच बुलाया गया, जहां बच्चों की पहचान हुई. पता चला कि ट्रक की टक्कर में मौत हो गयी है." -मो. अकील, मृतक के चाचा
इधर, घटना की जानकारी को लेकर मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि, तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके बाद शव को परिजनों को हवाले कर दिया गया है. एक जख्मी का इलाज चल रहा है. थानाश्रध्य़क्ष ने बताया कि मामले की ट्रक के टक्कर से हादसा हुआ है.
"घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी स फुटेज खंगाला जा रहा है. अभी वहानों की पहचान नहीं हो पायी है. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -रौशन कुमार, मब्बी थानाध्यक्ष
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