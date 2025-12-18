बिहार में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, तीन की मौत
कोहरे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. आगे पढ़ें पूरी खबर.
Published : December 18, 2025 at 4:46 PM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के नेहरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात घने कोहरे के कारण एक सड़क दुर्घटना हो गयी, जिसमें एक ही गांव के तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
धुंध और सांड बना काल : यह हादसा नेहरा गांव के समीप उस समय हुआ, जब तेज धुंध के बीच सड़क पर अचानक सामने आए सांड को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 15 फीट नीचे नहर में जा गिरी. मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार तीनों युवक जगदीशपुर स्थित अपने बहनोई के घर से नेहरा गांव लौट रहे थे.
दरभंगा में भीषण सड़क हादसा : जैसे ही वे गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले पहुंचे, घने कोहरे के कारण चालक सड़क पर खड़े सांड को समय रहते नहीं देख सका. संतुलन बिगड़ते ही कार पलट गई, जिससे उसमें सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतक की पत्नी गर्भवती : हादसे में मृतकों की पहचान शंभू कुमार यादव (27), अजय कुमार साहनी (28) और सुजीत कुमार साहनी (28) के रूप में हुई है. तीनों नेहरा गांव के निवासी थै और आपस में गहरे दोस्त थे. शंभू यादव किसान था और परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था. अजय साहनी मखाना और मछली के व्यवसाय से जुड़ा था, जबकि सुजीत साहनी की पत्नी छह माह की गर्भवती है.
पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया : हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार से शवों को बाहर निकाला. सूचना पर नेहरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच दरभंगा भेज दिया.
''हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, हमलोग दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पानी से गाड़ी को निकाला गया. फिर शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है.''- निलेश कुमार, नेहरा थानाध्यक्ष
मुआवजा देने की मांग : एक साथ तीन युवकों की असमय मौत से पूरे नेहरा गांव में कोहराम मच गया है. हर घर में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है.
