बिहार में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, तीन की मौत

दरभंगा : बिहार के दरभंगा में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के नेहरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात घने कोहरे के कारण एक सड़क दुर्घटना हो गयी, जिसमें एक ही गांव के तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

धुंध और सांड बना काल : यह हादसा नेहरा गांव के समीप उस समय हुआ, जब तेज धुंध के बीच सड़क पर अचानक सामने आए सांड को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 15 फीट नीचे नहर में जा गिरी. मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार तीनों युवक जगदीशपुर स्थित अपने बहनोई के घर से नेहरा गांव लौट रहे थे.

दरभंगा में भीषण सड़क हादसा : जैसे ही वे गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले पहुंचे, घने कोहरे के कारण चालक सड़क पर खड़े सांड को समय रहते नहीं देख सका. संतुलन बिगड़ते ही कार पलट गई, जिससे उसमें सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पत्नी गर्भवती : हादसे में मृतकों की पहचान शंभू कुमार यादव (27), अजय कुमार साहनी (28) और सुजीत कुमार साहनी (28) के रूप में हुई है. तीनों नेहरा गांव के निवासी थै और आपस में गहरे दोस्त थे. शंभू यादव किसान था और परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था. अजय साहनी मखाना और मछली के व्यवसाय से जुड़ा था, जबकि सुजीत साहनी की पत्नी छह माह की गर्भवती है.