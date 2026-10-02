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रामगढ़ में हादसाः चुट्टूपालू घाटी में बेकाबू हाइवा ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, दर्जनों घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (रामगढ़) ( Etv Bharat )

रामगढ़ः जिला की चुट्टूपालू घाटी आज शुक्रवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से दहल उठी. रांची-पटना मुख्य मार्ग NH-33 घाटी क्षेत्र में कोयला लदे एक हाइवा के अनियंत्रित होने के बाद उसने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि बस और कार में सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं.