रामगढ़ में हादसाः चुट्टूपालू घाटी में बेकाबू हाइवा ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, दर्जनों घायल
रामदढ़ के चुट्टूपालू घाटी में बेकाबू हाइवा ने कई गाड़ियों को टक्कर मार मार दी है.
Published : October 2, 2026 at 9:55 PM IST
रामगढ़ः जिला की चुट्टूपालू घाटी आज शुक्रवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से दहल उठी. रांची-पटना मुख्य मार्ग NH-33 घाटी क्षेत्र में कोयला लदे एक हाइवा के अनियंत्रित होने के बाद उसने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि बस और कार में सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं.
इस हादसे के बाद रांची-पटना मुख्य मार्ग करीब दो घंटे तक पूरी तरह जाम रहा. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया और किसी तरह एक लेन से आवागमन शुरू कराया. हालांकि, वाहनों की लंबी कतार के कारण घाटी में कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही.
जानकारी के अनुसार हाइवा ने सबसे पहले गड़के मोड़ के पास एक बाइक को टक्कर मारी. इसके बाद एक कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और फिर एक के बाद एक कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में एक बाइक, दो कार, एक ट्रक और एक बस समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं.
बाइक सवार सुशील कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. रेस्क्यू टीम ने उन्हें इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया. वहीं बस और कार में सवार कई लोगों को भी चोटें आईं. हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ज्यादातर घायलों की स्थिति गंभीर नहीं बताई जा रही है. हादसे के बाद सड़क पर बस का डीजल फैल गया, जिससे मौके पर स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई.
रांची से बच्चों का इलाज कराकर हजारीबाग लौट रहे विकास कुमार पांडे ने बताया कि हाइवा ने पहले उनके आगे चल रही बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि परिवार के लोगों को गंभीर चोट नहीं आई. दूसरी कार में सवार हजारीबाग के अधिवक्ता राजकुमार सिंह और गिरिडीह के अधिवक्ता परमेश्वर मंडल ने भी बताया कि हाइवा अचानक अनियंत्रित होकर उनकी कार से टकराया और इसके बाद कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया.
भीषण सड़क दुर्घटना के बाद चुट्टूपालू घाटी में हालात बिगड़ गए. रांची-पटना मुख्य मार्ग पर करीब दो घंटे तक आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा. इसके बाद देखते ही देखते घाटी के दोनों छोर पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. घाटी में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से रात के समय राहत और परिचालन में भी रामगढ़ पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
रामगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का काम शुरू किया. लेकिन दोनों गाड़ियों में भारी सामान लोड था जिसके कारण सड़क पर से गाड़ी हटाने में पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि पुलिस ने एक लेन को बंद कर दूसरी लेन से धीरे-धीरे वाहनों का परिचालन शुरू कराया गया.
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