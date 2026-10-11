होटल से घर आ रहे दो बाइक सवार को लोक परिवहन बस ने मारी टक्कर, मौत
दोनों होटल से घर आ रहे थे कि तभी लोक परिवहन बस ने बीच रास्ते बाइक को टक्कर मार दी.
Published : October 11, 2026 at 10:23 AM IST
चूरू : रतनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे 11 पर सालासर फांटा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मोहन लाल बंसल और रामकिशोर शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
रतनगढ़ डीएसपी इंसार अली ने बताया मृतकों में एक होटल मालिक है, जिसका रतनगढ़ के संगम चौराहे के पास एक होटल है. दोनों होटल से घर आ रहे थे कि तभी लोक परिवहन बस ने बीच रास्ते बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से दोनों मृतकों के शवों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. हादसे के बाद पुलिस ने लोक परिवहन बस को अपने कब्जे में लिया है.
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पुलिस ने दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं, जहां रविवार को परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम होगा. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस मुकदमा दर्जकर मामले की जांच करेंगी. घटना की खबर फैलते ही राजकीय चिकित्सालय में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और पूर्व पालिकाध्यक्ष इंद्र कुमार सहित कई लोग अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.