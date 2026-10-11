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होटल से घर आ रहे दो बाइक सवार को लोक परिवहन बस ने मारी टक्कर, मौत

रतनगढ़ में सड़क हादसा ( सोर्स- ईटीवी भारत, चूरू )

चूरू : रतनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे 11 पर सालासर फांटा के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मोहन लाल बंसल और रामकिशोर शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.