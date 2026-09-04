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तेजाजी की जोत ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 19 श्रद्धालु घायल

चित्तौड़गढ़ : जिले के निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में रावलिया के समीप गुरुवार रात करीब 10 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेजाजी की जोत लेकर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार करीब 19 श्रद्धालु घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय रेफर किया है.

निंबाहेड़ा सदर थाने के एएसआई प्रहलाद सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी श्रद्धालु नागौर जिले के सुरसुरा के रहने वाले हैं. यह सभी मध्य प्रदेश के धार जिले में तेजाजी की जोत लेकर जा रहे थे. मार्ग में चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा क्षेत्र में रावलिया गांव के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही निंबाहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को निंबाहेड़ा जिला राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. यहां से भी सभी को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया है.