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छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर, बिलासपुर में तीन लोगों को ट्रक ने कुचला, दो दिनों में कुल 6 मौतें, 15 घायल

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में बीते 48 घंटे के अंदर 6 लोगों की मौत हुई है. बिलासपुर से धमतरी तक मातम है.

Multiple deaths in Chhattisgarh road accident
छत्तीसगढ़ सड़क हादसे में कई मौतें (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 4:47 PM IST

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बिलासपुर/ दुर्ग/ धमतरी: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों पर ब्रेक लगता दिखाई नहीं दे रहा है. बीते 48 घंटे के अंदर प्रदेश में 6 लोगों की जान सड़क हादसे ने ले ली है. बिलासपुर के तखतपुर में शनिवार को एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. रक्षाबंधन के दिन दुर्ग में दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. जिसमें एक मासूम भी शामिल है. राखी के ही दिन धमतरी के अर्जुनी में एक ट्रैक्टर ने साढ़े चार साल के मासूम को कुचल दिया. इस घटना में उसकी मौत हो गई.

बिलासपुर के तखतपुर में दर्दनाक हादसा

बिलासपुर में शनिवार की सुबह तखतपुरा इलाका सड़क हादसे से दहल गया. यहां के जूनापारा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीन युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे. तीनों युवकों को इतनी गंभीर चोट लगी की उनकी मौके पर मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया.

Bilaspur Takhatpur Police
बिलासपुर की तखतपुर पुलिस (ETV BHARAT)

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया

स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना जूनापारा चौकी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात व्यवस्था बहाल कराई. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया. इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आस पास के सीसीटीवी से पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान कर रही है.

बेमेतरा में 13 श्रद्धालु घायल

शनिवार को बेमेतरा के नवागढ़ में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. नवागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में पिकअप वाहन पलट गई. यह वाहन श्रद्धालुओं को लेकर गिरौदपुरी धाम जा रहा था तभी यह हादसा हुआ. दुर्घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

रक्षाबंधन पर दुर्ग में दो हादसे, दो की मौत

इससे पहले शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दो सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा नंदिनी थाना क्षेत्र में कुम्हारी अहिवारा मुख्य मार्ग पर हुआ. कोमल प्रसाद साहू अपने तीन साल के बेटे दिनेश के साथ बाइक पर जा रहे थे. इस दौरान सामने से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दिनेश की मौत हो गई जबकि कोमल प्रसाद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुर्ग में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

दूसरा हादसा अंडा थाना क्षेत्र के जंजगिरी रोड पर शैलदेवी महाविद्यालय के आगे हुआ. नेवई भाठा निवासी 25 वर्षीय योगेश यादव अपनी पत्नी संगीता और एक साल के बच्चे के साथ रक्षाबंधन मनाने माहूद स्थित ससुराल गए थे. त्योहार के बाद घर लौटते वक्त उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में योगेश को गंभीर चोटें आईं. जिला अस्पताल दुर्ग ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. राहत की बात यह रही कि पत्नी और मासूम बच्चा सुरक्षित हैं. दोनों हादसे में पुलिस जांच कर रही है.

धमतरी में मासूम बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला

रक्षाबंधन के दिन धमतरी में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां के कुरुद थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने चार साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया. जिसमें उसकी मौत हो गई. घटना नारी गांव में हुआ. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया. पुलिस इस केस की जांच कर रही है.

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