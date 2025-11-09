ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से मौतें, जांजगीर से एमसीबी तक मातम

छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर जारी है. बीते 48 घंटे में दो सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है.

Chhattisgarh Road Accident
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे से मातम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा/ एमसीबी: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे नहीं रुक रहे हैं. प्रदेश में बीते 48 घंटे के अंदर दो युवकों की मौत हो गई है. पहली घटना शनिवार को एमपीसी के बैकुंठपुर में हुई. यहां SECL अधिग्रहित बस की चपेट में घिसकर व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत. घटना से गुस्साए लोगों और परिजनों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन भी किया.

दूसरी घटना जांजगीर चांपा की है. जांजगीर के नरियरा इलाके में एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने छीनी जिंदगी (ETV BHARAT)

बैकुंठपुर हादसे से एमसीबी में मातम: बैकुंठपुर में शनिवार को राजेश्वर कुमार नाम के युवक की बस हादसे में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि एसईसीएल बस ने युवक को टक्कर के बाद घसीट दिया जिससे उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की है.

मृतक के पिता, बहन और फुफेरे भाई का कहना है कि राजेश्वर की मौत के लिए SECL का बस ड्राइवर जिम्मेदार है, और उन्हें सजा मिलनी चाहिए. लोगों ने परिवार को आर्थिक सहयोग और मुआवजा देने की मांग की. बाद में प्रशासन की समझाइस के बाद लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया.

जांजगीर में हादसे के बाद फूटा लोगों का गुस्सा: जांजगीर चांपा के नरियरा में अतुल साहू और आदि निर्मलकर नाम के दो युवक घर से बाइक में बैठकर ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में अतुल साहू की मौके पर मौत हो गई. आदि निर्मलकर बुरी तरह इस दुर्घटना में घायल हो गया. उसका इलाज बिलासपुर के अस्पताल में चल रहा है. लोगों ने सड़क हादसे के बाद शव को रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों ने मुआवजे की मांग की है.

ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है और दुर्घटना जिस कैप्सूल वाहन से होने की बात सामने आ रही है उसकी भी जांच की जा रही है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजना जरूरी है. इसलिए ग्रामीणों को शांत कराया जा रहा है- योगिता खापर्डे, सीएसपी, जांजगीर चांपा

इस तरह दो सड़क हादसों से जांजगीर चांपा और एमसीबी में मातम फैल गया है. लोगों का कहना है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से यह हादसा हुआ. जिला प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुट गई है.

