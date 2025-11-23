ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, ऑटो सवार दो लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर

छपरा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी. तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

छपरा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत
छपरा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
सारण: बिहार के छपरा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी. घटना जिले के गड़खा थाना अंतर्गत जासोसती पोखरा के समीप की है. एक पिकअप और ऑटो में टक्कर हो गयी. ऑटो सवार दो व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और तीन लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है.

ऑटो चालक समेत दो की मौत: मृतकों में एक ऑटो चालक भी शामिल है, जिसकी पहचान भोजपुर जिले के गाजीपुर टोला निवासी मनोज प्रसाद के 27 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार के रूप में की गई है. दूसरा युवक भेल्दी थाना क्षेत्र के जोगनिया परसा निवासी नायक मियां के 28 वर्षीय पुत्र मकसूद अंसारी के रूप में हुई है.

पिकअप ने मारी टक्कर: दुर्घटना में घायल हुए गड़खा थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा प्रसाद और चंदन कुमार को स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को सीएनजी ऑटो छपरा जंक्शन से सवारी लेकर गड़खा की ओर जा रहा था. तभी विपरीत दिशा से आ रही पिकअप ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी.

ऑटो के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही गड़खा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. गरखा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा. एसआई नरेंद्र राय के द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

"घटना की जानकारी मिली है. पिकअप-ऑटो में टक्कर हुई है, जिसमें चालक सहित दो लोगों की मौत हो गयी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है." - नरेंद्र राय, एसआई, गड़खा थाना

ये भी पढ़ें: बिहार के दरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार.. 3 की मौत

