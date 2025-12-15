ETV Bharat / state

चंदौली में रफ्तार का कहर; अनियंत्रित बाइक दीवार से टकराई, 2 की मौत एक की हालत गंभीर

चंदौली/हमीरपुर/मुरादाबाद: सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में धरहरा में बीती रात सड़क हादसा हुआ. इसमें शराब के नशे में चूर तीन बाइक सवार युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई. इस भीषण हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया है.

शराब के नशे में था तीनों युवक: सकलडीहा थानाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों युवक शराब के नशे में थे. तेज रफ्तार बाइक अचानक असंतुलित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिर गये.

बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई: हादसे में निखिल प्रजापति और अभिषेक राजभर की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई थीं. सकलडीहा थानाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि तीसरा युवक पंकज राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तीनों को सकलडीहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया. वहां दो लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

घायल का ट्रामा सेंटर में हो रहा इलाज: पंकज राजभर को तुरंत एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर भेजा गया. उसकी हालत नाजुक बतायी जा रही है. हादसे में मारे गये युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं. इस संबंध में सकलडीहा थानाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि शराब की नशे में तीनों बाइक सवार असंतुलित होकर दीवाल से टकरा गए. इनमें से दो की मौत हो गई. वहीं तीसरे की हालत गंभीर है. घायल का उपचार ट्रामा सेंटर में चल रहा है.

हमीरपुर में नाले में गिरकर युवक की मौत: मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कम्हरिया में सड़क किनारे नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान गुल्ली उर्फ वाहिद (30) पुत्र मोहम्मद रसीद निवासी ग्राम कम्हरिया के रूप में हुई है.