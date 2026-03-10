ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी, एमसीबी में युवक की मौत, खैरागढ़ में दो लोग घायल

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दो लोग घायल हो गए हैं.

Road Accident In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: मंगलवार को छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला. प्रदेश के एमसीबी जिले और खैरागढ़ में हुए सड़क हादसे ने लोगों को विचलित कर दिया. पहली घटना मनेंद्रगढ़ की है. जिले के ईदगार के पास एक 17 साल के बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी.इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई. दूसरा हादसा खैरागढ़ में हुआ. मंगलवार शाम को कलेक्टर कार्यालय के सामने तेज रफ्तार अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

एमसीबी सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

एमसीबी के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक सड़क हादसा हुआ. मृतक की पहचान चांद खान के रूप में हुई है. उसकी उम्र 17 साल है. बताया जा रहा है कि चांद खान स्थानीय एक गैरेज में काम करता था और प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह अपने काम पर जा रहा था. इसी दौरान मौहारपारा के पास एनएच-43 पर सामने से रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक क्रमांक CG16 CU 3451 ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को शासकीय अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी.

एमसीबी में रोड एक्सीडेंट (ETV BHARAT)

युवक मोहम्मद चांद खान अपने घर से गैरेज में काम करने के लिए जा रहा था. इसी दौरान अरब बाबा के पास एनएच-43 पर तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चल रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि चालक घटना के बाद फरार हो गया है. उसकी तलाश की जा रही है-दीपेश सैनी, कोतवाली थाना प्रभारी, एमसीबी

खैरागढ़ सड़क हादसे में दो युवक घायल

खैरागढ़ सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि नागपुर में मजदूरी करने वाले देवराजू कुर्रे और रवि महिलांगे अपने मामा के घर ग्राम दामरी में शादी में शामिल होने आए थे. मंगलवार को दोनों बाइक से खम्हरिया जा रहे थे. कलेक्टर कार्यालय के पास ओवरटेक के दौरान एक अज्ञात कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में रवि के सिर और पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि देवराजू का चेहरा भी बुरी तरह घायल हुआ है.स्थानीय लोगों ने दोनों को ई-रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने रवि की गंभीर हालत देखते हुए उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

जिस जगह हादसा हुआ वहां न स्पीड ब्रेकर है और न ही बैरिकेडिंग. वहीं खैरागढ़ में पिछले 12 सालों से बाईपास निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हादसे लगातार हो रहे हैं. इस तरह एमसीबी और खैरागढ़ में सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है.

कोंडागांव और धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लगाया आरोप

सरेंडर एरिया कमांडर शासन के सिस्टम से हुआ परेशान, सरगुजा जिला प्रशासन से की शिकायत

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज 18 मार्च तक रहेगा बंद

TAGGED:

TRUCK HITS BIKE IN MCB
ACCIDENTS IN MCB KHAIRAGARH
मनेन्द्रगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग
खैरागढ़ कलेक्टर कार्यालय
ROAD ACCIDENT IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.