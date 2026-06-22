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दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, रक्तदान कर लौट रहे युवक सहित दो की मौत

बूंदी : मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करने निकले एक युवक को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि घर लौटने से पहले ही उसकी जीवन यात्रा हमेशा के लिए थम जाएगी. सदर थाना क्षेत्र के बूंदी-बिजौलिया मार्ग पर हट्टीपुरा के समीप रविवार रात हुई दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दी. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है.

एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के बांगामाता निवासी विक्रम (19) अपने भाई आकाश और मित्र लवकुश के साथ रविवार को बूंदी स्थित रेडक्रॉस सोसायटी के रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आया था. शिविर में रक्तदान करने के बाद तीनों युवक जोगणिया माता के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे. गांव से करीब एक किलोमीटर पहले हट्टीपुरा के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी. बताया जा रहा है कि एक बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.