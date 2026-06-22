ETV Bharat / state

दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, रक्तदान कर लौट रहे युवक सहित दो की मौत

बताया जा रहा है कि एक बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए.

Road Accident in bundi
सदर थाना बूंदी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करने निकले एक युवक को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि घर लौटने से पहले ही उसकी जीवन यात्रा हमेशा के लिए थम जाएगी. सदर थाना क्षेत्र के बूंदी-बिजौलिया मार्ग पर हट्टीपुरा के समीप रविवार रात हुई दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दी. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है.

एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के बांगामाता निवासी विक्रम (19) अपने भाई आकाश और मित्र लवकुश के साथ रविवार को बूंदी स्थित रेडक्रॉस सोसायटी के रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आया था. शिविर में रक्तदान करने के बाद तीनों युवक जोगणिया माता के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे. गांव से करीब एक किलोमीटर पहले हट्टीपुरा के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी. बताया जा रहा है कि एक बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पढ़ें. नागौर में ट्रेलर और कार में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

सदर थाना के एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में बांगामाता निवासी विक्रम और दूसरी बाइक सवार प्रशांत पांडे की मौत हुई है. प्रशांत पांडे मूल रूप से ओडिशा का निवासी बताया गया है. पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. वहीं, हादसे में घायल युवक को गंभीर अवस्था में बूंदी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही मृतक विक्रम के परिजन अस्पताल पहुंच गए. युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को रात में ही मोर्चरी में रखवाया. सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
COLLISION BETWEEN TWO BIKES
दो बाइकों की भीषण भिड़ंत
बूंदी में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.