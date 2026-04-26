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लालसोट मेघा हाईवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 15 घायल, 4 की हालत गंभीर

बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई.

बूंदी में सड़क हादसा
बूंदी में सड़क हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 10:12 AM IST

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बूंदी : जिले के कापरेन थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात कापरेन और हीरापुर के बीच सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस कोटा से दिल्ली की ओर जा रही थी और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. इस भीषण दुर्घटना में करीब 15 यात्री घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

थाना प्रभारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की. इस प्रयास में चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई. पलटते ही बस में चीख-पुकार मच गई और यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई. दो यात्री बस के अंदर बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया.

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घायलों को तत्काल कापरेन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. गंभीर रूप से घायल चार यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन सभी को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित हो गया, जिसे पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए बहाल कराया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.

कापरेन थाना प्रभारी भगवान सहाय मीना ने बताया कि दुर्घटना में घायल संजीव शुक्ला (23) पुत्र दुर्गाशंकर निवासी तेल फैक्ट्री (बांरा), अभिलाषा (28) पुत्री विजय कुमार निवासी पंजाब मुआनी, अनुभव झा (24) पुत्र सुरेश झा निवासी बिहार, स्तुति तिवाड़ी (18) पुत्री शिवशंकर तिवाड़ी निवासी कानपुर यूपी, लोकेश कुशवाह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह निवासी खेड़ा रसुलपुर थाना कैथुन कोटा, मांगीलाल पुत्र बस्तीमल निवासी दानोद थाना तखतगढ जिला पाली, ममता पत्नि विजय कुमार निवासी चण्डीगढ़ को इलाज के लिए कापरेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

वहीं, आयुष खण्डेलवाल पुत्र मनीष खण्डेलवाल 20 साल निवासी कोटा, साहिल पुत्र ईयासीन उम्र 23 साल निवासी बकरा मंडी कोटा, बलदेव राज पुत्र मोहन लाल सुनार 55 साल निवासी लुधियाना पजाब, शाहरूख पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी कोटा, राघवेंद्र सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी यूपी, शिव कुमार पुत्र दिनेश निवासी मथुरा, नयाबास थाना बदनवाला यूपी को गंभीर हालत में कोटा के लिए रेफर किया गया है.

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