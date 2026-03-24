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रफ्तार का कहर: बाइक के उड़े परखच्चे, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कोटा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर तेज रफ्तार का कहर ऐसा बरपा कि बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि घटना मारू भाटों के पराणा के पास हुई थी, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों व्यक्ति दूर जा गिरे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही डाबी थाना अधिकारी हेमराज शर्मा एवं एएसआई जितेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हाईवे एंबुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डाबी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीनों को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.