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बुलंदशहर में सड़क हादसा: खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, पति-पत्नी और 3 बच्चों की मौत

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. नेशनल हाईवे-34 पर भंसौली कट के पास एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस टक्कर में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर भंसौली कट के पास हाईवे किनारे ट्रक खड़ा था. तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई, जिससे हादसा हो गया. दरअसल, बुलंदशहर नगर के धमेडा अड्डा निवासी उत्तम सिंह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ खुर्जा की तरफ से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसा इतना भयानक था कि घटना स्थल पर कोहराम मच गया. खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि पति-पत्नी और इनके तीन बच्चों की सड़क हादसे में मौत हो गई है. हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, उत्तम सिंह धमेड़ा कीरत के रहने वाले थे. किसी की मोटरसाइकिल मांग कर खुर्जा गए थे और कहा था कि तुरंत बच्चों को लेकर लौट रहा हूं. मोटर साइकिल पर पति-पत्नी दो बच्ची और एक बच्चा समेत कुल पांच लोग सवार थे.

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