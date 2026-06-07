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बुलंदशहर में सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, 3 की घायल

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज.

road accident in bulandshahr bike rider died 3 injured
बुलंदशहर में सड़क हादसा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:57 PM IST

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बुलंदशहर: जिले के थाना ककोड़ क्षेत्र में सुनपेड़ा नहर पटरी पर बाइक और कार की ज़ोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई, जबकि कार सवार तीन व्यक्ति घायल हो गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायलों को इलाज़ के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव सुनपेड़ा का है. यहां नहर की पटरी पर रविवार को बाइक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी ज़बरदस्त कि बाइक सवार एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना ककोड़ पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायलों को इलाज़ के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक जांच में मृतक की पहचान टप्पल-खैर क्षेत्र निवासी अधेड़ व्यक्ति के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अधेड़ बाइक से नोएडा की तरफ़ से आ रहा था. वहीं, पहासू निवासी पति-पत्नी और उनका पुत्र कार से नोएडा की तरफ़ जा रहे थे. इसी दौरान सुनपेड़ा के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार तीनों लोग घायल हो गए. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ककोड़ SO सर्जेश का कहना है कि मृतक अनिल खैर क्षेत्र के रहने वाले थे. बाइक से जाते वक्त कार से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई. परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दोनों गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है.


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