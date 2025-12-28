ETV Bharat / state

बिलासपुर में हिट एंड रन, मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को कार ने मारी टक्कर, देखिये CCTV वीडियो

इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कार ड्राइवर ने युवक को टक्कर मारी. जिसके बाद वह युवक दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया. इस हादसे ने एक बार फिर बिलासपुर में सड़क यातायात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बिलासपुर: बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक कार ड्राइवर ने सड़क पर मार्निंग वॉक कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यह फुटेज रोंगटे खड़े करने वाला है. मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को एक तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिससे यह युवक उछलकर दूर फेंका गया. घटना के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

बिलासपुर में हिट एंड रन का केस (ETV BHARAT)

रविवार सुबह की घटना

यह घटना रविवार सुबह की है. उसलापुर के प्रकृति विहार में रहने वाले रवि सिंह ठाकुर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. वह प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इस दौरान वह अपने दोस्त यजुर तिवारी से मोबाइल पर बात कर रहे थे. बातचीत के दौरान ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने रवि को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही रवि उछल कर दूर जा गिरे और कार चालक बिना रुके कार लेकर वहां से फरार हो गया. मोबाइल फोन अचानक कटने और हल्ला सुनकर यजुर तिवारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई.

हादसे की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है. कार की पहचान हो चुकी है. कार मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई और धाराएं तय की जाएंगी. वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- सुम्मत राम साहू, सिविल लाइन थाना प्रभारी, बिलासपुर

पुलिस ने कार मालिक की पहचान की

सीसीटीवी फुटेज और कार रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने कार की पहचान कर ली है. कार मालिक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है. कार मालिक से पूछताछ के बाद पुलिस पहचान करेगी कि कार कौन चला रहा था. उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी.