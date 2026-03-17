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बिहार में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त, सिपाहियों को खदेड़ा

भोजपुर में ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन क्षतिग्रस्त कर पुलिस को खदेड़ा.

Road Accident In Bhojpur
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 7:17 AM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गयी. घटना जिले के कोईलवर-चांदी पथ पर कोईलवर थाना क्षेत्र के धनडीहा वार्ड 9 स्थित दलित बस्ती के समीप की है. घटना सोमवार की रात सवा आठ बजे के करीब हुई.

तड़प तड़पकर मौत: मृतक की पहचान धनडीहा वार्ड 9 के ही निवासी स्व. रामकुंड पासवान के पुत्र वीरबहादुर पासवान (26) के रूप में की गई है. घटना के वक्त युवक सड़क पार करने की जुगत में था, तभी कोईलवर की तरफ से चांदी की ओर जा रही ट्रक की चपेट में आ गया. ट्रक की चपेट में आकर युवक पहिये में फंस गया, जिससे उसकी तड़प तड़पकर मौत हो गयी.

घटना से लोगों में आक्रोश: इधर, घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर-2 रंजीत कुमार सिंह, कोईलवर थानाध्यक्ष नरोतम चन्द्र, अपर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार मंडल, एसआई मुकेश कुमार साहू दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस के आते ही परिजन आक्रोशित हो गए. पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन लोग और आक्रोशित हो गए.

बैकफुट पर पुलिस: सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण शव को सड़क पर से हटाने को तैयार नही थे. इस दौरान विधि व्यवस्था की समस्या को देखते एहतियातन चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन को भी दलबल के साथ बुला लिया गया. हालांकि आक्रोशित लोगों के भारी विरोध की वजह से पुलिस को काफी समय तक पीछे हटना पड़ा.

Road Accident In Bhojpur
भोजपुर में ट्रक ने युवक को कुचल दिया (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पहुंचे. परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है. चालक के बारे में पता कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त: घटना से गुस्साए सैकडों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने घटनास्थल के समीप बांस बल्ले से घेरकर सड़क जाम कर दिया जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया. घटना के वक्त गुजर रहे कोईलवर थाने की गश्ती वाहन को आक्रोशितों ने शिकार बना लिया. गुस्साए लोगों ने गश्ती वाहन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. हालांकि घटना के बाद गश्ती वाहन पर सवार पुलिसकर्मी किसी तरह वहां से निकल सके.

रात 10 बजे तक प्रदर्शन: समाचार लिखे जाने तक देर रात साढ़े दस बजे तक आक्रोशित सड़क जाम कर विरोध कर रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया. घर के समीप हुए इस घटना की सूचना मिलते ही लोग भारी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए.

परिवार में कोहराम: स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक वीरबहादुर के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में उसके अलावे पत्नी नीलम देवी और दो बच्चे हैं. सड़क दुर्घटना में परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य वीरबहादुर की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पत्नी नीलम देवी सड़क पर पड़े शव को पकड़कर दहाड़ मार कर रो रही थी.

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