भिवानी सड़क हादसे में दो की मौत, करीब 12 लोग घायल, अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस
भिवानी में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो की मौत, करीब 12 लोग घायल हुए हैं. पुलिस हादसे की जांच में जुटी.
Published : October 17, 2026 at 10:29 AM IST
भिवानी: भिवानी में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसके चलते दो की मौत हो गई. करीब 12 लोग हादसे में घायल हुए हैं. ये हादसा प्रेमनगर गांव के नज़दीक हुआ. प्राइवेट बस भिवानी से हांसी जा रही थी. जैसे ही बस प्रेमनगर गांव के पास बीबीएमबी पॉवर हाउस के पास पहुंची तो ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में घायल लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में लाया गया.
भिवानी में प्राइवेट बस पलटी: भिवानी के डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है और बस कंडक्टर गंभीर है. वहीं 12 लोग घायल हुए हैं. इस पूरे हादसे को प्रेम नगर गांव के सरपंच राजेश बूरा ने बताया कि प्राइवेट बस चालक हमारे गांव में ना सवारियों को उतारना चाहते और ना चढ़ाना चाहते. इसको लेकर चालक बस को ब्रेकर पर भी स्पीड से ले जाते हैं. जिससे कई बार हादसा होता है या होने की संभावना बनी रहती है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: उन्होंने कहा कि इसी लापरवाही के चलते आज ये हादसा हुआ है. जिसमें उनके गांव का युवक मोहित, जो नीट की तैयारी कर रहा था, उसकी मौत हो गई. डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.