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भिवानी सड़क हादसे में दो की मौत, करीब 12 लोग घायल, अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस

bhiwani road accident ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसके चलते दो की मौत हो गई. करीब 12 लोग हादसे में घायल हुए हैं. ये हादसा प्रेमनगर गांव के नज़दीक हुआ. प्राइवेट बस भिवानी से हांसी जा रही थी. जैसे ही बस प्रेमनगर गांव के पास बीबीएमबी पॉवर हाउस के पास पहुंची तो ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में घायल लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में लाया गया.

भिवानी में प्राइवेट बस पलटी: भिवानी के डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है और बस कंडक्टर गंभीर है. वहीं 12 लोग घायल हुए हैं. इस पूरे हादसे को प्रेम नगर गांव के सरपंच राजेश बूरा ने बताया कि प्राइवेट बस चालक हमारे गांव में ना सवारियों को उतारना चाहते और ना चढ़ाना चाहते. इसको लेकर चालक बस को ब्रेकर पर भी स्पीड से ले जाते हैं. जिससे कई बार हादसा होता है या होने की संभावना बनी रहती है.