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त्रिदेव महादेव के दर्शन करने पैदल जा रही महिला को ट्रक ने कुचला, मौत

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले भीलवाड़ा गुलाबपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंवलियास गांव के पास त्रिदेव महादेव के दर्शन करने जा रही श्रद्धालु को एक ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में उसकी मौत हो गई. सूचना पर गुलाबपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मतृका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है.

गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने कहा कि थाना क्षेत्र के कंवलियास गांव में त्रिदेव महादेव के मंदिर में सोमवार को लाखों की संख्या में भक्त पैदल पहुंचकर महादेव के दर्शन करते हैं. इसी क्रम में गुलाबपुरा क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर तसवारिया चौराहे के पास गुलाबपुरा का थाना क्षेत्र के जोरावपुरा निवासी 55 वर्षीय शारदा देवी सरगरा भी महादेव के दर्शन करने के लिए आ रही थी. इस दौरान उन्हें ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई.