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भीलवाड़ा में स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त, 21 यात्री घायल

भीलवाड़ा : जिले के जहाजपुर शहर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी पर नागदी बांध के विकेट मोड़ पर निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 21 यात्री घायल हो गए. इनमें से 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने कहा कि बस हादसे के बाद घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की है. साथ ही ब्लैक स्पॉट को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर, जल्द ही उसको बंद करवाया जाएगा. इससे भविष्य में इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति न हो.

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश से एक निजी ट्रेवल्स की बस लगभग 50 यात्री लेकर राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर जा रही थी. जहाजपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 डी पर ब्लैक स्पॉट नागदी बांध के विकट मोड़ पर बस तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आसपास मौजूद रेस्टोरेंट संचालक तुरंत मौके पर पहुंचे और बस के कांच तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला.

इस हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इस ब्लैक स्पॉट पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है. यहां बड़ी संख्या में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही जहाजपुर पुलिस व नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की.