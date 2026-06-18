हाईमास्ट लाइट से टकराकर पलटी स्लीपर बस, 13 यात्री घायल, 5 भरतपुर रेफर
अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी घायलों की निगरानी की जा रही है.
Published : June 18, 2026 at 11:30 AM IST
भरतपुर : जिले के हलैना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जयपुर की ओर जा रही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर हाईमास्ट लाइट से टकरा गई और पलट गई. दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस, हाईवे सेफ्टी टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच गंभीर घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.
हलैना थाने के एएसआई रामू सिंह ने बताया कि हादसा बीती मध्यरात्रि के आसपास हुआ. स्लीपर बस यात्रियों को लेकर जयपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान हलैना क्षेत्र में बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी हाईमास्ट लाइट से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई. बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इसके साथ ही हाईवे सेफ्टी टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया.
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बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस और बचाव दल ने एक-एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. हादसे में कुल 13 यात्री घायल हुए हैं. इनमें कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि पांच यात्रियों की हालत अपेक्षाकृत गंभीर होने के कारण उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया. अन्य घायलों का उपचार हलैना के सीएचसी में किया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी घायलों की निगरानी की जा रही है.
हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ. दुर्घटनाग्रस्त बस सड़क किनारे पलटी होने के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया और क्रेन की सहायता से बस को हटाया गया. प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होने के कारण हाईमास्ट लाइट से टकराने की बात सामने आई है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है. बस चालक और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.