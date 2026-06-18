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हाईमास्ट लाइट से टकराकर पलटी स्लीपर बस, 13 यात्री घायल, 5 भरतपुर रेफर

भरतपुर में स्लीपर बस पलटी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के हलैना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जयपुर की ओर जा रही सवारियों से भरी एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर हाईमास्ट लाइट से टकरा गई और पलट गई. दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस, हाईवे सेफ्टी टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच गंभीर घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. हलैना थाने के एएसआई रामू सिंह ने बताया कि हादसा बीती मध्यरात्रि के आसपास हुआ. स्लीपर बस यात्रियों को लेकर जयपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान हलैना क्षेत्र में बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी हाईमास्ट लाइट से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई. बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इसके साथ ही हाईवे सेफ्टी टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया. दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)