रुदावल में तेज रफ्तार का कहर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
भरतपुर में बुधवार रात को एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई.
Published : November 27, 2025 at 9:58 AM IST
भरतपुर : जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात तेज रफ्तार ने दो युवकों की जान ले ली. बयाना-रुदावल मार्ग पर नगला खटका के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि सड़क पर शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में बिखर गए. राहगीरों ने हादसा देखकर पुलिस को सूचना दी.
एएसआई पोसवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस और खेरिया मोड़ चौकी प्रभारी एएसआई घनश्याम पोसवाल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से घटना की जानकारी जुटाई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदावल की मोर्चरी में भिजवाया. पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. मृतकों की पहचान राजकुमार गुर्जर और लोकी गुर्जर, निवासी नगला फागना थाना सदर बयाना के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है. घटना का पता चलते ही मृतकों के गांव नगला फागना में मातम पसर गया. परिजनों और ग्रामीणों में हादसे को लेकर गहरा आक्रोश और शोक व्याप्त है. बयाना–रुदावल मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों की तेज रफ्तार और रोशनी की कमी के कारण हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.