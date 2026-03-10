ETV Bharat / state

Dog को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो युवकों की मौत

सड़क हादसे में बुझ गया घर का चिराग. इकलौते बेटे की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल...

Bharatpur Accident
रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: श्वान को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा मंगलवार दोपहर बाद मथुरा की ओर से भरतपुर आ रही कार के साथ हुआ. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है, जबकि मृतकों के शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं, दुर्घटना में एक मां का इकलौता चिराग बुझ गया.

कुम्हेर थाना के उपनिरीक्षक प्रदीप ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार दोपहर बाद उस समय हुई जब मथुरा की तरफ से भरतपुर की ओर आ रही एक कार अचानक सड़क पर आए श्वान को बचाने के प्रयास में चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. कार तेज गति में होने के कारण चालक संतुलन नहीं बना सका और वाहन सड़क किनारे पलट गया. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. दुर्घटना में डीग जिले के सिनसिनी निवासी 18 वर्षीय मिलिंद पुत्र भूपेंद्र और भरतपुर के कंजौली निवासी 17 वर्षीय देव पुत्र सुभाष की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें बचाया नहीं जा सका.

वहीं, कार में सवार अन्य दो युवक भी हादसे में घायल हो गए. उन्हें तत्काल रारह के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत पर निगरानी रखी जा रही है.

बुझ गया इकलौता चिराग : हादसे में जान गंवाने वाला देव अपनी मां का इकलौता पुत्र था. देव के पिता की करीब 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. सूचना मिलने पर देव की मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजन और आसपास के लोग उन्हें संभालते नजर आए.

एसआई प्रदीप ने बताया कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

