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बिहार में LPG सिलेंडर लोड ट्रक ने तीन बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत

बेतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गयी. ट्रक में LPG सिलेंडर लोड था.

Road Accident In Bettiah
बेतिया में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 7:26 AM IST

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बेतिया: बिहार के बेतिया में बड़ा हादसा सामने आया है. रविवार की रात गैस सिलेंडर लोड एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गयी. दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी. घटना इतनी भीषण थी कि अफरा-तफरी मच गयी. घटना से लोगों में आक्रोश है.

ट्रक का आतंक: घटना को लेकर स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम के 6:30 बज रहे थे, इसी दौरान सुप्रिया सिनेमा रोड पर एक ट्रक का आतंक देखने को मिला. ट्रक में गैस सिलेंडर लोड था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवार और एक स्कूटी सवार को रौंद दिया.

Road Accident In Bettiah
ट्रक के नीचे फंसी स्कूटी (ETV Bharat)

एक युवक की मौत: इस हादसे में दो बाइक के परखच्चे उड़ गए और स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गयी. घटना के दौरान लोगों की नजर पड़ते ही आनन-फानन में ट्रक को रोका. जब तक लोग पहुंचे, तब तक बबलू कुमार नामक एक युवक की मौत हो गयी थी. जबकि दो महिला घायल हो गयी, जिसमें एक महिला को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया.

छानबीन में जुटी पुलिस: जानकारी के अनुसार बबलू कुमार बाजार से खरीदारी कर वापस अपने घर जा रहा था. इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गयी है. हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर अधिकारिक बयान नहीं आया है.

Road Accident In Bettiah
ट्रक को ले जाती जेसीबी (ETV Bharat)

हिरासत में चालक: पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह ट्रक बाइक सवार को रौंदते हुए निकल रहा है. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ट्रक स्कूटी को लगभग 200 मीटर तक घसीटता चला गया.

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