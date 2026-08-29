ETV Bharat / state

बेमेतरा में गिरौदपुरी के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 13 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर

बेमेतरा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गई. इस हादसे में 13 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं.

Pickup Accident In Nawagarh
बेमेतरा में पिकअप पलटी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: बेमेतरा जिले में शनिवार को एक बार फिर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ने बड़ा हादसा करा दिया है .नवागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पिकअप सवार 13 लोग घायल हो गए हैं. इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है.

गिरौदपुरी धाम जा रहे थे श्रद्धालु

प्रतापपुर के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव के रहने वाले एक परिवार के सदस्य पिकअप वाहन में सवार होकर गिरौदपुरी धाम दर्शन के लिए रवाना हुए थे. वाहन में करीब 25 श्रद्धालु सवार थे. इस दौरान प्रतापपुर के पास अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वाहन में सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

Road accident in Bemetara
बेमेतरा में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

हादसे में 13 लोग घायल

सड़क दुर्घटना में कुल 13 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. गंभीर रूप से घायल पांच लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. सभी घायलों को उपचार के लिए नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है. 05 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए कबीरधाम जिले के चन्द्रयान अस्पताल भेजा गया है.

दुर्घटना की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही नवागढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आ रही है। हादसे की वास्तविक वजह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी.

बिलासपुर में बड़ा हवाई हादसा टला, रनवे पर विमान का टायर फटा, बाल बाल बची यात्रियों की जान

रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन फूंका

TAGGED:

GIRODPURI PILGRIMS ACCIDENT
PICKUP OVERTURNS IN NAWAGARH
GIRODPURI DHAM
नवागढ़ थाना क्षेत्र
ROAD ACCIDENT IN BEMETARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.