क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवाओं की कार तालाब में गिरी, तीन की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ने छीन ली जिंदगी
बस्तर में सड़क हादसा, तालाब में गिरी कार, तीन युवाओं की दर्दनाक मौत, खत्म हो गई हंसती खेलती जिंदगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 18, 2026 at 8:47 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बस्तर के जगदलपुर में भयानक सड़क हादसा हुआ है. जगदलपुर के बाहरी इलाके में एक एसयूवी कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.
तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार
बस्तर पुलिस के एएसपी माहेश्वर नाग ने ईटीवी भारत को जानकारी दी है कि यह सड़क हादसा शनिवार देर रात को हुआ. बस्तर के कलिपुर इलाके में एसयूवी कार तालाब में गिर गई. कार में 6 लोग सवार थे. सभी कार सवार कलिपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर बस्तर जिला मुख्यालय लौट रहे थे. कार तेज रफ्तार में थी जिस वजह से कार चला रहे ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और कार सड़क से उतरकर तालाब में गिर गई. इस हादसे में भावेश नागे, शेखर नागे और मनीष नेवार की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
कार की रफ्तार करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी. तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार तालाब में जा गिरी.हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तालाब में उतरकर बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय युवकों की मदद से दो घायलों को बाहर निकाला गया. सूचना मिलते ही परपा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को तालाब से बाहर निकाला- माहेश्वर नाग, एएसपी, बस्तर
हादसे को लेकर चश्मदीद ने क्या कहा ?
प्रत्यक्षदर्शी सोनू नाग ने बताया कि रात्रि के समय वे सब मिलकर आग ताप रहे थे. इसी दौरान 70-80 की स्पीड में एसयूवी कार आई. जो सीधे तालाब में गिर गई. जिसके हमने नजदीक जाकर देखा. उस दौरान 2 युवक निकल गए थे. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.
हादसे की जांच में जुटी पुलिस
बस्तर पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने केस दर्ज कर इस हादसे की जांच शुरू कर दी है.