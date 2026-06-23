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शादी से एक दिन पहले दूल्हे और उसके चचेरे भाई की मौत, सड़क हादसे से घर में मातम

बाड़मेर : जिले में एक परिवार की शादी की खुशियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. शादी से एक दिन पहले दूल्हे और उसके चचेरे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. दरअसल, दोनों भाई बाइक पर सवार होकर शादी का सामान लेकर गांव लौट रहे थे. इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में सारी शादी की खुशियां माता में बदल गई.

बाछड़ाऊ चौकी के एएसआई यूसूफ खान ने बताया कि नरपतराम और सुखदेव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाड़मेर शहर से शादी का सामान खरीदने गए थे. सोमवार रात बाजार से खरीदारी करने के बाद दोनों युवक बाइक से गांव लौट रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी गाड़ी में सामान लेकर पीछे आ रहे थे. लुखु भाखरी के पास नेशनल हाईवे 68 पर सामने से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी. परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को निजी वाहन से धोरीमन्ना अस्पताल पहुंचाया. वहां पर चिकित्सकों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नरपतराम को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई.