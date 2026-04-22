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बच्चों को स्कूल ले जा रही बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल

बाड़मेर : जिले में स्कूल बस और एक ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. घटना के बाद बस में सवार स्कूली बच्चों में डर का माहौल बन गया. बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में बच्चों को बस से नीचे उतारा. पुलिस को सूचना देकर घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

बायतु थानाधिकारी मनोहर बिश्नोई के मुताबिक स्कूल बस और ट्रक में भिंड़त हुई है. हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटना बाड़मेर जिले के बायतु पेट्रोल पंप के पास की है. यहां बच्चों को स्कूल ले जा रही प्राइवेट बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इससे बस में सवार 35 बच्चे घायल हो गए.