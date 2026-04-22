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बच्चों को स्कूल ले जा रही बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल

हादसे के समय बस में 35 बच्चे सवार थे. इनमें से 10 को ज्यादा चोट आई है.

स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर
स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:31 AM IST

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बाड़मेर : जिले में स्कूल बस और एक ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. घटना के बाद बस में सवार स्कूली बच्चों में डर का माहौल बन गया. बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में बच्चों को बस से नीचे उतारा. पुलिस को सूचना देकर घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

बायतु थानाधिकारी मनोहर बिश्नोई के मुताबिक स्कूल बस और ट्रक में भिंड़त हुई है. हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटना बाड़मेर जिले के बायतु पेट्रोल पंप के पास की है. यहां बच्चों को स्कूल ले जा रही प्राइवेट बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इससे बस में सवार 35 बच्चे घायल हो गए.

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आसपास के लोगों ने बस में सवार बच्चों को बाहर निकाल गया. घायलों को बायतु हॉस्पिटल पहुंचाया. वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद 10 बच्चों को बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

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स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर
SEVERAL STUDENTS INJURED IN BARMER

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