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बरेली में लंच करने जा रहे युवक को कार ने मारी टक्कर, 30 मिनट तक तड़पता रहा, सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला की भी मौत

बरेली में दो अलग-अलग सड़क हादसे में दो की मौत हो गई. पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है.

सड़क हादसे में युवक और बुजुर्ग की मौत.
सड़क हादसे में युवक और बुजुर्ग की मौत. (Photo Credit; bareilly police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:15 PM IST

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बरेली : सीबीगंज और बहेड़ी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. सड़क हादसों में एक युवक और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

सीबीगंज में हादसा: सीबीगंज थाना क्षेत्र के बरेली-दिल्ली हाईवे पर परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पास सोमवार दोपहर करीब एक बजे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे में बंडिया गांव निवासी 25 वर्षीय सनी कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह करीब 30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सनी परसाखेड़ा की एक प्लाईवुड फैक्टरी में मजदूरी करता था और लंच के दौरान खाना खाने जा रहा था. उसकी शादी दो साल पहले हुई थी और परिवार में पत्नी पिंकी व डेढ़ साल का बेटा कृष्णा है. वह तीन बहनों का इकलौता भाई था.

बहेड़ी में बुजुर्ग महिला की मौत : बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया रंजित में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला लडयती देवी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब वह घर का कूड़ा डालने के लिए सड़क पार कर रही थीं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला कई फीट दूर जा गिरीं. मौके पर मौजूद उनके परिजन ने आरोपी बाइक सवार को पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सीबीगंज मामले में अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जबकि बहेड़ी में आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है. बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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