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बरेली में खड़े टैंकर में पीछे से घुसी बोलेरो, पांच की मौत, कटर मशीन से गाड़ी को काटकर शवों को निकाला

बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़े. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़े बाईपास पर रविवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. परधौली तिराहे के पास खड़े टैंकर में बोलेरो कार घुस गई. इसी दौरान पीछे से आई बाइक बोलेरो कार में घुस गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. तीन लोग घायल हुए हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गाड़ी को कटर मशीन से काटकर शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने कटर से गाड़ी को काटकर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया. हादसे में पांच की मौत. (Video Credit; Bareilly Police) मृतकों में दो एक ही गांव के : मृतकों की पहचान मनमोहन सिंह पुत्र नत्थूलाल निवासी टांडा सिकन्दरपुर, नगरिया विक्रम, जनपद बरेली, सिकन्दर पुत्र दुर्गेश कुमार निवासी कल्याणपुर, चकतीर्थ, जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है. एक अज्ञात की पहचान की कोशिश की जा रही है. ये तीनों बोलेरो में सवार थे. जबकि बाइक सवार साहबजाद (45) खान पुत्र बाले खान निवासी अटाकायस्थान, थाना सीबीगंज, बरेली और मुमताज (55) पुत्र इमदाज खान निवासी अटाकायस्थान, थाना सीबीगंज, बरेली के रूप में हुई है. घायलों में बोलेरो का ड्राइवर प्रिंस और दो बच्चे शामिल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए नवोदय हॉस्पिटल मिनी बाईपास भेजा गया है.