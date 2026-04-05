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बरेली में खड़े टैंकर में पीछे से घुसी बोलेरो, पांच की मौत, कटर मशीन से गाड़ी को काटकर शवों को निकाला

हादसे के दौरान एक बाइक भी बोलेरो में पीछे से घुस गई. चीख-पुकार मचते ही स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.

बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़े.
बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़े. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:28 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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बरेली : सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़े बाईपास पर रविवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. परधौली तिराहे के पास खड़े टैंकर में बोलेरो कार घुस गई. इसी दौरान पीछे से आई बाइक बोलेरो कार में घुस गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. तीन लोग घायल हुए हैं.

सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गाड़ी को कटर मशीन से काटकर शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने कटर से गाड़ी को काटकर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया.

हादसे में पांच की मौत. (Video Credit; Bareilly Police)

मृतकों में दो एक ही गांव के : मृतकों की पहचान मनमोहन सिंह पुत्र नत्थूलाल निवासी टांडा सिकन्दरपुर, नगरिया विक्रम, जनपद बरेली, सिकन्दर पुत्र दुर्गेश कुमार निवासी कल्याणपुर, चकतीर्थ, जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है. एक अज्ञात की पहचान की कोशिश की जा रही है. ये तीनों बोलेरो में सवार थे.

जबकि बाइक सवार साहबजाद (45) खान पुत्र बाले खान निवासी अटाकायस्थान, थाना सीबीगंज, बरेली और मुमताज (55) पुत्र इमदाज खान निवासी अटाकायस्थान, थाना सीबीगंज, बरेली के रूप में हुई है. घायलों में बोलेरो का ड्राइवर प्रिंस और दो बच्चे शामिल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए नवोदय हॉस्पिटल मिनी बाईपास भेजा गया है.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार : लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो (UP 53 EN 6693) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टैंकर में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. पुलिस को भी तत्काल सूचना दी गई.

हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई.
हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई. (Photo Credit; ETV Bharat)

बोलेरो की रफ्तार तेज थी : मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया. गाड़ी में फंसे जिंदा युवक को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कटर मशीन मंगवानी पड़ी. युवक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे टैंकर में जा घुसा.

शनिवार को भी हुआ था हादसा : लोगों ने बताया कि शनिवार को भी इसी जगह पर टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर हो गई थी. घटना के बाद से दुर्घटनाग्रस्त टैंकर मौके पर ही खड़ा था. रविवार को एक और हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की जान चली गई.

पुलिस कर रही जांच पड़ताल : सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया, अभी तक पांच लोगों की मौत हुई है. कार में फंसे व्यक्ति को गाड़ी काटकर बाहर निकाला गया. घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. जांच पड़ताल की जा रही है.

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Last Updated : April 5, 2026 at 7:48 PM IST

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