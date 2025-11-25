ETV Bharat / state

स्कूल बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत, 6 स्कूली बच्चे घायल

बारां : शहर के मेलखेड़ी रोड पर मंगलवार सुबह बच्चे लेकर स्कूल जा रही एक स्कूल बस व ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई. इससे बस में सवार करीब 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्कूल बस मॉडर्न स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें शहर समेत बारां जिले के नामी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. घटना की सूचना के बाद बच्चों के परिजन एक-एक करके घटना स्थल पर पहुंचे.

जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि समय-समय पर जिला परिवहन समिति की बैठक होती है. इसमें कई बार निजी स्कूल मालिकों को भी बुलाया जाता है और बाल वाहिनी के लिए समिति की एक गाइडलाइन तय है उसी के अनुसार स्कूल बस चलाई जा सकती है. इस मामले में जांच करवाई जाएगी. यदि स्कूल बस बाल वाहिनी के नियमों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.