स्कूल बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत, 6 स्कूली बच्चे घायल

बारां में एक सड़क हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए.

स्कूल बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत
स्कूल बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत (Stringer ( Pankaj Rathore))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 1:22 PM IST

बारां : शहर के मेलखेड़ी रोड पर मंगलवार सुबह बच्चे लेकर स्कूल जा रही एक स्कूल बस व ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई. इससे बस में सवार करीब 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्कूल बस मॉडर्न स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें शहर समेत बारां जिले के नामी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. घटना की सूचना के बाद बच्चों के परिजन एक-एक करके घटना स्थल पर पहुंचे.

जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि समय-समय पर जिला परिवहन समिति की बैठक होती है. इसमें कई बार निजी स्कूल मालिकों को भी बुलाया जाता है और बाल वाहिनी के लिए समिति की एक गाइडलाइन तय है उसी के अनुसार स्कूल बस चलाई जा सकती है. इस मामले में जांच करवाई जाएगी. यदि स्कूल बस बाल वाहिनी के नियमों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बस किशनगंज भंवरगढ़ से बच्चे लेकर आ रही थी, जो स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बस चलाने के दौरान बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी. यह स्कूल प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है. स्कूल प्रबंधन को ऐसा ड्राइवर नहीं रखना चाहिए. हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें पास के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है.

